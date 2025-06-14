Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas! İran Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas! İran Cumhurbaşkanı ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, görüşmede, İsrail'in İran'a hukuksuz saldırılarını en kuvvetli şekilde telin ettiğini belirterek, İran halkına can kayıpları nedeniyle başsağlığı diledi.

İsrail'in saldırılarının hedefindeki İran'ın Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in saldırılarını en kuvvetli şekilde telin ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in saldırılarının hedefindeki İran'ın Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"EN KUVVETLİ ŞEKİLDE TELİN EDİYORUZ"

Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, görüşmede, İsrail'in İran'a hukuksuz saldırılarını en kuvvetli şekilde telin ettiğini belirterek, İran halkına can kayıpları nedeniyle başsağlığı diledi.

"İSRAİL TÜM BÖLGEYİ ATEŞ İÇİNE ÇEKMEYE ÇALIŞIYOR"

İsrail'in saldırılarının uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu vurgulayan Erdoğan, bunun tüm bölgeyi ateşin içine çekmeyi amaçladığını, Netanyahu'nun saldırılarla nükleer müzakere sürecini sabote etmeye teşebbüs ettiğini kaydetti.

Erdoğan görüşmede İsrail'in İran'a yönelik saldırılarla dünyanın dikkatini Gazze'deki soykırımdan uzaklaştırmaya çalıştığını belirtti.

Türkiye'nin Natanz'daki tesiste nükleer sızıntı ihtimaline ilişkin gelişmeleri yakından izlediğini aktaran Erdoğan, nükleer anlaşmazlığın tek çözümünün diplomatik süreçler olduğunu bildirdi.

ERDOĞAN'DAN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gün içerisinde pek çok ülke lideriyle de görüştü. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Erdoğan, görüşmede Netanyahu yönetimindeki İsrail'in bölgenin istikrarı ve güvenliği için en büyük tehdit olduğunu, bunu İran'a yönelik saldırı ile bir kez daha gösterdiğini, tansiyonun düşürülmesi için İsrail'in durdurulması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede İsrail ve Netanyahu yönetiminin saldırgan, hukuk tanımaz tutumunun küresel boyutta istikrar ve güvenlik sorunu doğurduğunu ifade etti.

SİSİ İLE DE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüştüğü bir diğer isim ise Mısır Cumhurbaşkanı Sisi oldu. Erdoğan ve Sisi arasındaki telefon görüşmesinde İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı

NE OLMUŞTU?

İsrail, geçtiğimiz gün İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söylemişti. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkede olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurmuştu.

İran'ın misilleme saldırısı ise dün gece başlamış, saldırılarda Tel Aviv olmak üzere birçok kentte yıkım meydana gelmişti. İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 3 kişinin öldüğü, 172 kişinin yaralandığı aktarıldı. Yaralılarının çoğunun durumunun hafif olduğu belirtilmişti.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Güncel
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıDağların Yargici:

TELİN ETME ASLANIM KÜRECİĞİ KAPAT TABİ ( YERSE )

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Haber YorumlarıSerdarHan:

ooo baskan ne zaman bi gece ansızın giryorduk acaba ey amerika ey israil …

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Haber YorumlarıSeyYah Saruhanli:

:) GENE KINAMIŞ TAYİP KACLIK PUANLA KINADINIZ TAYİP BEY 50 Mİ 100 MÜ :)

Yorum Beğen23
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Haber YorumlarıAslan Öztürk:

İtraile nato mühimmat radar desteği hava sahaaını veren kim Ağam ha ha ha satılık...

Yorum Beğen13
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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

İsrail’e hizmet eden ikili tiyatronuzu izlemek keyifli valla

Yorum Beğen10
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