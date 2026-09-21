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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yer aldığı COP31 tanıtım afişleri Türkevi'ne asıldı

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BİRLEŞMİŞ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM kürsüsündeki görsellerinin yer aldığı, kasımda Antalya'da yapılacak BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) tanıtım afişleri, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurul haftası kapsamında Türkevi binasına asıldı.

BİRLEŞMİŞ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM kürsüsündeki görsellerinin yer aldığı, kasımda Antalya'da yapılacak BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) tanıtım afişleri, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurul haftası kapsamında Türkevi binasına asıldı.???????

Türkiye'nin COP31 ev sahipliğini görünür kılmak ve eylem gündemini dünyaya duyurmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda New York'ta detaylı bir program hazırlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görsellerinin bulunduğu "Dünya'nın Geleceği Türkiye'de" ve "Dünya İklim İçin Türkiye'de Bir Araya Geliyor" başlıklı COP31 tanıtım afişleri, New York'ta BM'nin karşısında bulunan Türkevi binasına asıldı.

Bu kapsamda Türkevi'nin 3 katında, Türkiye'nin COP31 çalışmalarına ilişkin 3 boyutlu sergi ve deneyim alanları ile uluslararası kamuoyuna interaktif bilgilendirmeler yapılacak.

BM kürsüsünden uluslararası kamuoyuna hitap etmeye hazırlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan New York'ta Türkiye'nin COP31 ev sahipliği sürecine ilişkin de bir dizi programa katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Eylül'de BM Genel Sekreteri'nin düzenleyeceği "İklim Eylemi ve Adil Geçiş Üst Düzey Toplantısı"nda Türkiye'nin COP31 ev sahipliğine ilişkin bilgilendirme yapacak.

COP31 Başkanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da bugün BM binasında "COP31 Eylem Gündeminin Lansmanı-Üst Düzey Etkinliği"ne katılacak.

Kurum, COP31 Başkanlığının Antalya'ya giden süreçte attığı adımlara ilişkin sunum yapıp COP31 Eylem Gündemi'ni BM nezdinde uluslararası kamuoyuna paylaşacak.

Ayrıca New York'un en işlek yerlerinden olan Times Meydanı ve BM güzergahı boyunca dolaştırılmaya başlanan COP31 temalı LED ekranlı kamyonlar büyük ilgi gördü.

Söz konusu kamyonlar hafta boyunca COP31 tanıtım afişlerini New York sokaklarında sergileyecek.

2026 COP31, 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'daki Expo Merkezi'nde düzenlenecek.

Kaynak: AA
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