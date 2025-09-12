Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu Sakarya'daki şehit ailesine ulaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Terörsüz Türkiye' mektubu Sakarya'daki şehit ailesine ulaştı
AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubunu şehit Komando Er Tuncay Altay'ın Kocaali ilçesindeki ailesine teslim etti.

Ak Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubunu şehit Komando Er Tuncay Altay'ın Kocaali ilçesindeki ailesine teslim etti.

Kocacık, 1992 yılında Şırnak'ın Görmeç köyünde çığ düşmesi sonucu şehit olan Tuncay Altay'ın babası Ali Haydar ve annesi Fatma Altay'ı Alandere Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.

Ziyarette Kocacık, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit aileleri ve gaziler için özel olarak kaleme aldığı mektubu okudu.

Ziyarette, Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Demir ve Mahalle Muhtarı Avni Akbaltaoğlu da yer aldı.

Ziyaretin ardından heyet, Tuncay Altay'ın kabrini ve şehitlerin isimlerinin yer aldığı anıtı ziyaret etti.

Kaynak: AA / Davut Genç - Güncel
