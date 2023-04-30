Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu nasıl? Canlı yayında bizzat kendisi açıkladı

Geçtiğimiz günlerde canlı yayında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Bir problem olmadığını belirten Erdoğan, "Gayet iyiyim. Zaten o günden sonra biliyorsunuz ben yine meydanlarda önemli programlar yaptım. Bunların en önemlisi de Ankara oldu. Ankara programını yaptık, ara vermedik. Durmadan, ara vermeden yola devam ettik. Oralar bizim enerji kaynağımız oluyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde katıldığı programda rahatsızlanarak canlı yayına ara vermişti. 20 dakika sonra tekrar yayına katılan Erdoğan, bir müddet daha devam ettiği yayını bitirmişti.

"MİDEMİ CİDDİ MADANA ÜŞÜTMÜŞÜM"

Erdoğan, rahatsızlanmasıyla ilgili "Her şeyden önce tabi üzerinize afiyet dün bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı ve bu kampanya çalışmaları sebebiyle de midemi ciddi manada üşütmüşüm. Hatta bir ara programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye de düşündüm. Dedim ki, artık söz verdik gideceğiz. Tabi bu yoğun mesai içinde bizler zaman zaman böylesi durumlarla karşılaşıyoruz. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum." dedi.

"GAYET İYİYİM"

Erdoğan 2 günlük istirahatinin ardından seçim çalışmalarına kaldığı yerden devam etti. Bugün katıldığı canlı yayında sağlık durumuna ilişkin konuşan Erdoğan, "Gayet iyiyim. Zaten o günden sonra biliyorsunuz ben yine meydanlarda önemli programlar yaptım. Bunların en önemlisi de Ankara oldu. Ankara programını yaptık, ara vermedik. Bu arada bir Manisa programı da oldu. Durmadan, ara vermeden yola devam ettik. Oralar bizim enerji kaynağımız oluyor." ifadelerini kullandı.