Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Pakistan Başbakanı Şerif ve Katar Emiri Al Sani ile görüşmesine ilişkin açıklama

Bölgedeki sıcak gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'a yönelik hukuksuz saldırıların bölgede güvenlik risklerini artırdığını, sağlanan ateşkesten memnun olunduğunu, Türkiye'nin ateşkesin korunması ve kalıcı barışın sağlanması için gayretlerini artırarak sürdürdüğünü ifade etti - Erdoğan, bölgede yaşanan çatışma sürecinin yeni ve sağlam temelli bir bölgesel güvenlik mimarisi oluşturma gerekliliğini ortaya koyduğunu, bölge ülkeleriyle bu konuyu etraflıca ele almaya devam edeceklerini belirtti - Görüşmede liderler, bölgesel çapta kalıcı ve sürdürülebilir barış için birlikte atılabilecek adımları da istişare etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Erdoğan'ın Al Sani ve Şerif ile Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2026 kapsamındaki görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Görüşmede, liderler bölgedeki sıcak gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'a yönelik hukuksuz saldırıların bölgede güvenlik risklerini artırdığını, sağlanan ateşkesten memnun olunduğunu, Türkiye'nin ateşkesin korunması ve kalıcı barışın sağlanması için gayretlerini artırarak sürdürdüğünü ifade etti.

Erdoğan, bölgede yaşanan çatışma sürecinin yeni ve sağlam temelli bir bölgesel güvenlik mimarisi oluşturma gerekliliğini ortaya koyduğunu, bölge ülkeleriyle bu konuyu etraflıca ele almaya devam edeceklerini belirtti.

Görüşmede liderler, bölgesel çapta kalıcı ve sürdürülebilir barış için birlikte atılabilecek adımları da istişare etti.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz
