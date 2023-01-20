Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını dinleyenler arasında yer alan 3 ünlü isim dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 Roman Buluşması'nda Roman vatandaşlara konuşma yaptı. Türkücü Alişan, Kibariye ve Kobra Murat takma adıyla bilinen Murat Divandiler, Erdoğan'ın konuşmasını dinledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2023 Roman Buluşması-Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz" programında konuştu. 14 Mayıs'ta yapılması beklenen genel seçimlere ilişkin de konuşan Erdoğan, Romanlara yönelik vaatlerini de sıraladı. İçişleri Bakanlığı bünyesinde Roman Koordinasyon Merkezikurulacağını duyuran Erdoğan, Romanlara özel sosyal konut projesinin yapılacağının müjdesini de verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını dinleyenler arasında yer alan üç ünlü isim dikkat çekti. Kobra Murat takma adıyla bilinen Murat Divandiler, ünlü şarkıcı Kibariye ve türkücü Alişan, Erdoğan'ı dinlemeye gelen sanatçılar arasında yer aldı. Üç ünlü isim, Erdoğan'ın açıkladığı müjdelere ayakta alkışlayarak karşılık verdi.

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