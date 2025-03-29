Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın akülü tekerlekli sandalye hediye ettiği kızlar bayrama mutlu girdi

Serebral palsi hastası Reyyan Usta, Cumhurbaşkanını mantı yemek için Kayseri'ye davet etti

Reyyan Usta: "Tayyip dedemize çok teşekkür ediyoruz"

Melis Şahan: "Tayyip dedemi görünce de mutluluk hissettim ve heyecanlandım"

KAYSERİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayarak akülü tekerlekli sandalye hediye ettiği serebral palsi hastaları Reyyan ve Melis, Ramazan Bayramına mutlu girdi.

Kayseri'de yaşayan ve tedavi için Ankara'ya giden serebral palsi hastaları Melis Şahan ve Reyyan Usta ailelerine Beştepe Millet Camisi'ne gitmek istediklerini söyledi. Kadir Gecesini geçirmek için camiye gelen Reyyan ve Melis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da camiye geleceğini öğrenince görmek istedi. Camideki yetkililerin durumu bildirmesi üzerine Erdoğan, çocukları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı ve kendilerine akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

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Tayyip dedemize çok teşekkür ediyoruz"

Kayseri'ye dönen ve yaşadıklarını anlatan Reyyan Usta, "Tayyip dede ile görüştüm. Çok cana yakınlardı. Sarıldım ve ellerinden öptüm. Bize hediyeler verdiler. Orada istediklerimizi yaptılar. Gece 2'ye kadar oradaydık. Önce namazlar kılındı, ardından dualar okundu. Sonrasında salavatlar çekindi. Tayyip dedemize çok teşekkür ediyoruz. Her istediğimize katlandı ve yaptı. Çok selam söylüyoruz. Biz korana virüste dışarı çıkamıyorduk. O dönemde Tayyip dedemiz izin çıkarttı ve öyle gezmeye çalıştık. Tayyip dedemle görüşmek en güzel bayram hediyesi oldu. İnşallah Kayseri'ye de bekleriz. Gelirse çok seviniriz. Evimizde mantı yapacağız ve çay içeceğiz" dedi.

"Tayyip dedemi görünce de mutluluk hissettim ve heyecanlandım"

12 yaşındaki Melis Şahan, "Külliyeye gittik ve bize akülü araç verdiler. Orada da sürdüm. Sonra Tayyip dedemin elini öptüm. Namaz da kıldık. Tayyip dedemi görünce de mutluluk hissettim ve heyecanlandım" şeklinde konuştu.

"Çok güzel karşılandık"

Reyyan'ın annesi Şeyda Usta ise, "Biz her hafta Kayseri'den Ankara'ya fizik tedavi için gidiyoruz. Bu haftada Kadir Gecesine denk geldi. Çocuklarımız külliyeye gidip camide namaz kılmak istediler. Bizde tekliflerini kabul ettik ve gittik. Gittiğimiz zaman da Reyyan Recep Tayyip Erdoğan başkanımızın geleceğini öğrendi ve görüşmek istedi. Orada yetkili bir ağabeyinden rica etti ve onlarda kırmadılar. Yetkililerde Hasan Doğan beye ilettiler. Duyar duymak kendisi yanına çağırdı. Gittik ve görüşme sağladık. Reyyan'a ve Melis'e sorular sordular. İsteklerini sorduklarında Reyyan ve Melis'te başkanımızla görüşmek istediklerini söylediler. Hasan bey de kırmayıp bizim için görüşme sağladı. Orada çok güzel karşılandık. Çocukları kucaklarında aldılar ve taşıdılar. Arabalarımızın olmadığını görünce bize sordular ve araçlarımızın olmadığını öğrenciler. Böyle olunca "İki prensesimize akülü araba hediye edelim" dediler. Bize de sürpriz oldular. Sonrasında da Reyyan ve Melis programlarına katılmak istedi. Gece 2'ye kadar bize eşlik edip bütün kapılarını bize açtılar ve gezdirdiler. Hem çocuklar hem de biz çok mutlu olduk" ifadelerini kullandı.

Melis'in annesi Öznur Şahan da, "Bizde, kızlarımızda çok mutlu oldular. Biz külliyeye Kadir Gecesi için gitmiştik. Başkanımızın da geleceğini öğrenince kızlarımız çık mutlu ve görmek istediler. İbadet için gitmiştik ama kızlarımız sesini duyurdu. Kızlarımızı kabul etti ve birebir ilgilendi. Ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Hepsine çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.