Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli bugün görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 18.00'de MHP Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Nsosyal hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün saat 18.00'de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceğini duyurdu. Duran, ziyaretin Devlet Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleşeceğini aktardı.

ERDOĞAN AZERBAYCAN DÖNÜŞÜ İŞARETİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyaretinin dönüş yolunda gazetecilerin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin sorusuna "Tarih vermeyeyim ama bu hafta Ankara'ya dönüşümüzle birlikte Sayın Genel Başkan ile irtibatları kurarız. Aramızda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Malum pazartesi günü 10 Kasım Ankara'dayız. Döner dönmez de irtibatlarımızı kurar, adımı atarız" yanıtını verdi.