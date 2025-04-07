Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme bu hafta gerçekleşecek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE DEM PARTİ HEYETİ ARASINDA GÖRÜŞME

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasında gerçekleştirilmesi planlanan görüşmeye ilişkin, "Bu hafta içerisinde bir randevu ayarlanacaktır" dedi. Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız takdirleriyle bu görüşme talebine olumlu cevap vereceğini iletmişti. DEM Parti'den görüşme talebi geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu hafta içinde görüşülmesi için randevu ayarlanacaktır. Bu görüşmenin bu hafta içinde olması değerlendirebilir." ifadelerini kullandı.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkan diğer konu başlıkları şu şekilde:

"NETANYAHU GAZZE'DE NAZİLERİ AŞTI"

İnsani meselemiz olmaktan çıkmayacağını ifade ediyorum. Sayın cumhurbaşkanımız diplomasi trafiğini takip ettiriyor. İnsanların ölüme terk edilmesi ile katlim sürmekte. Netanyahu hükümeti soykırım şartlarını aşan tabloyu gerçekleştirdiğini görüyoruz. Uluslararası toplumun çaresiz kalması utanç verici.

"BAHÇELİ HASTA YATAĞINDA DA TAKİPTEYDİ"

Sayın Devlet Bahçeli tekrar göreve başladı, memnuniyetimizi ifade ediyoruz. Devlet Bahçeli'nin istirahat sürecinde bile terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerini paylaşması çok önemliydi. Sayın cumhurbaşkanımız da terörsüz Türkiye için devlet kurumlarının senkronize bir şekilde çalıştığını ifade etmiştir. Yeni aşamaları hep birlikte göreceğiz, çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

"CHP SİYASİ CUNTACILIĞIN SÜRÜKLEYİCİSİ YA DA DESTEKLEYİCİSİ OLMUŞTUR"

Son on günde gerçekleşen siyasi gündeme ilişkin görüşmelerimizi paylaştık. CHP Genel Başkanı Özgür Özel negatif siyasete imza attı. Boykot olarak bir partinin kampanya yapması bir partinin kendi vatandaşlarının emeği ile karşı karşıya gelmesi ilktir. Özgü özel siyasi fanatizm dili kullanmakta. Sosyal bölücülük dediğimiz çok zararlı bir faaliyete imza atmaktadır. Vatandaşımızda karşılık bulmamıştır. Cunta yönetimi ifadesinin kullanılması demokrasiye saygısızlığın neticesi olarak ortaya çıktı. CHP siyasi cuntacılığın sürükleyicisi ya da destekleyicisi olmuştur. Cuntacılık söz konusu ise eşittir CHP bulunacaktır.

"SİYASİ-HUKUKİ KARŞILIKLARI VERİLECEK"

CHP kendilerine yakışacak ifadeye bize kullanmaları sonrası gerekli karşılığı veriyoruz. Hukuki süreç de olacaktır. Suriye diktatörü Esad'a kullanmadığı ifadeleri sayın cumhurbaşkanımıza kullanıyor. Siyasi-hukuki karşılıkları verilmeye devam edecektir. Özgür Özel döneminde CHP'nin düştüğü durum görülmüş şey değildir. Daha önce dönemlerde yabancı odaklardan yardım talep eden parti genel başkanı görülmemiştir. CHP'de bir siyaset kurduklarında çürük temelde siyaset inşa etmeleri şaşkınlık verici. Türkiye en çok randevu edilen taraftır. Dışişleri, Hazine ve Maliye Bakanımızda da böyledir. AB'de fasılları açalım yerine getiriyorsak kapatırsınız aksi taktirde açık kalır. Avrupa'da genişlemeye yönelik vizyonsuzluktan kaynaklanıyor.

ŞARA, TÜRKİYE'YE GELİYOR

"Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, cuma günü Türkiye'ye gelecek. Antalya Diplomasi Forumu çerçevesinde Türkiye'de olacak. Çarşamba geliyor ama görüşmeler perşembe günü. Cuma günü Sayın Şara'nın gelişi de dahil olmak üzere Antalya Diplomasi Forumu için birçok misafirimiz olacak."