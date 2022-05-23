Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selmanreis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni'ne katıldı - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selmanreis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni'ne katıldı

AA - Cihangir Suiçmez - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Selmanreis Denizaltısı'na ilk kaynağı yapması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışanlarla birlikte fotoğraf çektirmesi Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme töreninin başlaması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması KOCAELİ...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Selmanreis Denizaltısı'na ilk kaynağı yapması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışanlarla birlikte fotoğraf çektirmesi

Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme töreninin başlaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması KOCAELİ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük Tersane Komutanlığında Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selmanreis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni'ne katıldı. (3)

AA / Cihangir Suiçmez - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Gölcük, Güncel, Haberler

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