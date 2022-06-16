Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz önce 500 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmak, sonra da ikiye katlamaktır" Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. (4) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz önce 500 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmak, ardından bunu da ikiye katlamaktır" Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşımızın aşına, ekmeğine kan doğrayan fırsatçılara kesinlikle göz açtırmayacağız." AA / Hakan Dündar - Güncel Recep Tayyip Erdoğan İhracat Güncel Haberler

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