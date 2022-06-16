Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz önce 500 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmak, sonra da ikiye katlamaktır" - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz önce 500 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmak, sonra da ikiye katlamaktır"

AA - Hakan Dündar - Güncel
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz önce 500 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmak, ardından bunu da ikiye katlamaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşımızın aşına, ekmeğine kan doğrayan fırsatçılara kesinlikle göz açtırmayacağız."

AA / Hakan Dündar - Güncel

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