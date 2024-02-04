Erdoğan, Hatay'da açılışı yapılan hastaneleri ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün resmi açılışı yapılan Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İskenderun Devlet Hastanesinde incelemelerde bulunarak bilgi aldı. Erdoğan ayrıca hastalara da ziyarette bulundu.

HASTALARLA SOHBET ETTİ

Hastaneleri gezisi sırasında hastalara da ziyarette bulunan Erdoğan, durumlarıyla ilgili doktorlardan bilgi aldı. Erdoğan, ziyaret ettiği hastalara hastaneyi nasıl bulduklarını, aldıkları hizmetten memnun olup olmadıklarını sordu.

Tedavisi serviste devam eden depremzede bir hasta, Erdoğan'a sağlık personellerinin ve Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın ilgisinden dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, böbrek taşı düşüren bir hastayla da yakından ilgilendi ve acil şifalar diledi. Erdoğan'a ziyaretinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz da eşlik etti.