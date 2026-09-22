Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile görüşmesinde, Türkiye'nin Karadeniz'de ticaret gemilerinin hedef alınmasından rahatsız olduğunu belirttiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile görüşmesinde, Türkiye'nin Karadeniz'de ticaret gemilerinin hedef alınmasından rahatsız olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile görüşmesinde, Türkiye'nin Karadeniz'de ticaret gemilerinin hedef alınmasından rahatsız olduğunu belirtti
Kaynak: AA