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Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Mekke Savunma İttifakı'nın Türkiye ile Pakistan arasındaki dayanışmayı daha da perçinlediğini, İran'daki çatışmalı sürecin sonlandırılmasına ilişkin gayretlere birlikte katkı sunmayı sürdüreceklerini bildirdi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Mekke Savunma İttifakı'nın Türkiye ile Pakistan arasındaki dayanışmayı daha da perçinlediğini, İran'daki çatışmalı sürecin sonlandırılmasına ilişkin gayretlere birlikte katkı sunmayı sürdüreceklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Mekke Savunma İttifakı'nın Türkiye ile Pakistan arasındaki dayanışmayı daha da perçinlediğini, İran'daki çatışmalı sürecin sonlandırılmasına ilişkin gayretlere birlikte katkı sunmayı sürdüreceklerini bildirdi

Kaynak: AA
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