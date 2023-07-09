Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede İsveç'te terör örgütü PKK/PYD/YPG yanlılarının serbestçe terörü öven gösteriler yapmaya devam etmesinin atılan...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede İsveç'te terör örgütü PKK/PYD/YPG yanlılarının serbestçe terörü öven gösteriler yapmaya devam etmesinin atılan adımları boşa çıkardığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede İsveç'te terör örgütü PKK/PYD/YPG yanlılarının serbestçe terörü öven gösteriler yapmaya devam etmesinin atılan adımları boşa çıkardığını belirtti
Kaynak: AA / İzzet Taşkıran - Güncel