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Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede İsveç'te terör örgütü PKK/PYD/YPG yanlılarının serbestçe terörü öven gösteriler yapmaya devam etmesinin atılan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede İsveç'te terör örgütü PKK/PYD/YPG yanlılarının serbestçe terörü öven gösteriler yapmaya devam etmesinin atılan...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede İsveç'te terör örgütü PKK/PYD/YPG yanlılarının serbestçe terörü öven gösteriler yapmaya devam etmesinin atılan adımları boşa çıkardığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede İsveç'te terör örgütü PKK/PYD/YPG yanlılarının serbestçe terörü öven gösteriler yapmaya devam etmesinin atılan adımları boşa çıkardığını belirtti

Kaynak: AA / İzzet Taşkıran - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan İsveç PKK Güncel Haberler

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