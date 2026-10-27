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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler ile Birleşmiş Milletler'in yeni Genel Sekreteri'ni belirleme süreci ele alındı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler ile Birleşmiş Milletler'in yeni Genel Sekreteri'ni belirleme süreci ele alındı

Kaynak: AA
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