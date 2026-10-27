Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler ile Birleşmiş Milletler'in yeni Genel Sekreteri'ni belirleme süreci ele alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler ile Birleşmiş Milletler'in yeni Genel Sekreteri'ni belirleme süreci ele alındı
Kaynak: AA