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Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Filistin'de, Lübnan'da, Sudan'da umutlarını BM'ye bağlayanlar hayal kırıklığı içindedir.Bir gün herkes insanlığın ortak vicdanına sığınmak zorunda kalacaktır"

Kaynak: AA