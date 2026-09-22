Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Filistin'de,Lübnan'da,Sudan'da umutlarını BM'ye bağlayanlar hayal kırıklığı içindedir.Bir gün herkes insanlığın ortak vicdanına sığınmak zorunda kalacaktır"

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+50 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Filistin'de,Lübnan'da,Sudan'da umutlarını BM'ye bağlayanlar hayal kırıklığı içindedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Filistin'de, Lübnan'da, Sudan'da umutlarını BM'ye bağlayanlar hayal kırıklığı içindedir.Bir gün herkes insanlığın ortak vicdanına sığınmak zorunda kalacaktır"

Kaynak: AA
Devlet hastanesinde skandal! Göçmen kadınları para karşılığı ameliyat etmişler, doktor dahil 3 tutuklama

Devlet hastanesinde skandal iddia! Göçmen kadınlara...
İngiltere'den Suudi Arabistan'a 'Husi' desteği

Terlikli savaşçılara karşı Suudilere 'süreli' destek
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Enver Altaylı tutuklandı

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Enver Altaylı tutuklandı
Manisa'daki okul saldırısıyla ilgili yeni detay: Güvenlik görevlisi kaçmış

Okul saldırısında şoke eden ayrıntı: O esnada güvenlik görevlisi...
TEKNOFEST robotu sıra gecesinde çiğköfte yoğurdu

Sıra gecesinde alışılmadık görüntü
19 yaşındaki Celal Can'ın katil zanlısından pişmanlık savunması: Cahillik ettim!

19 yaşındaki Celal Can’ı hayattan kopardı: Savunması akıllara zarar
Demet Şener Türkiye'de bulamadığı çanta için Almanya'ya uçtu

İstediği çantayı Türkiye'de bulamadı binlerce kilometre gidip aldı