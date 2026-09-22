Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Filistin'de,Lübnan'da,Sudan'da umutlarını BM'ye bağlayanlar hayal kırıklığı içindedir.Bir gün herkes insanlığın ortak vicdanına sığınmak zorunda kalacaktır"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
+50 sitede yayında
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Filistin'de,Lübnan'da,Sudan'da umutlarını BM'ye bağlayanlar hayal kırıklığı içindedir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Filistin'de, Lübnan'da, Sudan'da umutlarını BM'ye bağlayanlar hayal kırıklığı içindedir.Bir gün herkes insanlığın ortak vicdanına sığınmak zorunda kalacaktır"
Kaynak: AA