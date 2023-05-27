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Cumhurbaşkanı Erdoğan Eyüpsultan Camisi'nde akşam namazını kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Eyüpsultan Camisi'nde akşam namazını kıldı

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam namazını Eyüpsultan Camisi'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde Eyüpsultan Camisi'ne geldi. Camiye girişi sırasında çevredeki vatandaşlar, Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam namazını Eyüpsultan Camisi'nde kıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde Eyüpsultan Camisi'ne geldi. Camiye girişi sırasında çevredeki vatandaşlar, Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.
Camide Erdoğan'la birlikte TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.
Akşam namazını eda eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra camiden ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek için gelen vatandaşlar, camide ve çevresinde yoğunluk oluşturdu.

Kaynak: AA / Mehmet Yusuf Melikoğlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Mustafa Şentop Eyüpsultan Güncel Haberler

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