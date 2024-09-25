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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı Kabul Etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunduğu sırada Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı Türkevi'nde kabul etti. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti.

Kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: AA / Mehmet Yusuf Melikoğlu - Güncel

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