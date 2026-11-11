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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderleriyle birlikte zeytin fidanı dikti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderleriyle birlikte zeytin fidanı dikti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "COP31 Liderler Zirvesi Açılış Programı" öncesinde 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen ağaçlandırma etkinlikleri kapsamında, dünya liderleriyle birlikte COP31 alanında zeytin fidanı dikti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi Açılış Programı öncesinde düzenlenen ağaçlandırma etkinliğine katıldı. Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Erdoğan, zirveye katılan dünya liderleriyle birlikte COP31 alanında zeytin fidanını toprakla buluşturdu.

81 İLDE EŞ ZAMANLI AĞAÇLANDIRMA ETKİNLİĞİ

COP31 kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, çevrenin korunması ve ağaçlandırmanın önemine dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dünya liderleri, zirvenin açılış programı öncesinde zeytin fidanı dikerek etkinliğe katıldı.

81 İLDE BARIŞ ORMANLARI OLUŞTURULACAK

Bu yıl "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" sloganıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında 81 ilde barış ormanları oluşturulması hedefleniyor. Orman Genel Müdürlüğünün paylaştığı planlamaya göre Türkiye genelinde 756 noktada, 2 bin 301 hektarlık alana 1 milyon 855 bin 735 fidan dikilmesi öngörülüyor. Etkinliklere yaklaşık 301 bin kişinin katılması bekleniyor.

O anlardan kareler; 

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
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