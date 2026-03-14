Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyalog ve Diplomasiyle Krizlere Çözüm Arayan Ülkelerin Başında Türkiye Var

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orta Doğu'daki savaşa ilişkin, "Gözü kan bürümüş bir şebeke maalesef Gazze'de olduğu gibi İran ve Lübnan'da da okulları ve hastaneleri vurmaya devam ediyor. Bu cinnet hali karşısında insanlığı savunan, aklıselimi savunan, diyalog ve diplomasiyle krizlere çözüm arayan ülkelerin başında Türkiye vardır"dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde düzenlenen iftar programına katıldı. Sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarına dikkat çeken Erdoğan, son 23 yılda sağlık altyapısı ve insan kaynağı açısından önemli yatırımlar yapıldığını ifade etti. Türkiye'nin kriz dönemlerinde sağlık sisteminin dayanıklılığını ortaya koyduğunu belirten Erdoğan, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı da gerekli tedbirlerin sürdürüleceğini vurguladı. Erdoğan, yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"B azı meslekler eda mesleği, bazıları ise feda mesleğidir"

"İlk şifahanelerin kurulmasından bu yana kendilerini aziz milletimizin sağlık ve sıhhatine adamış, bu uğurda varını yoğunu ortaya koymuş fakat artık ebedi aleme göç etmiş sağlık çalışanlarımızı da rahmetle yad ediyorum. Bazı meslekler eda mesleği, bazıları ise feda mesleğidir. Sağlık ordumuz çok yüksek bir tempo ve özveriyle çalışarak, yeri geldiğinde ailelerine ayıracakları zamandan feragat ederek kendilerini milletimiz için adeta feda eden bir karaktere sahiptir. Biz de tüm imkanlarımızı kullanarak, tüm kaynaklarımızı seferber ederek sağlık camiamızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Şunu büyük bir gururla ifade etmek isterim: Sağlık sistemimiz bugün geçmişe göre hiç olmadığı kadar güçlüdür ve dayanıklıdır. Hastanelerimiz ve sağlık tesislerimiz, keza geçmişle kıyas kabul etmeyecek derecede modern bir donanım ve altyapıya sahiptir. Covid-19 salgınında ve 6 Şubat depremlerinde sağlık sistemimiz tüm zorlu sınavlardan alnının akıyla geçmeyi başarmıştır."

"2002 yılında 379 bin sağlık çalışanımız vardı, bu sayı 1 milyona çıkt ı"

Biz bugüne kadar hep işimize baktık, hizmete odaklandık. Sağlık hizmetlerimizin standardını yükseltmenin çabası içinde olduk. Bu anlayışla çalışarak 23 yılda yatırımlarımızla, projelerimizle, reform ve hizmetlerimizle sağlık alanında tarihi nitelikte adımlar attık. 2002 yılında 379 bin sağlık çalışanımız vardı, bu sayı 1 milyona çıktı. Hekim sayımızı 92 binden alıp 233 bine, hemşire ve ebe sayımızı ise 113 binden 330 bine yükselttik. Sadece geçen yıl 36 bin 253 hekim ve 14 bin 470 hemşire olmak üzere toplam 75 bin 255 personel ataması gerçekleştirdik. Son 23 yılda mevcut hastanelerimizin yüzde 80'ini yeniledik veya yeniden inşa ettik. Toplamda 39 bin 367 yataklı 27 şehir hastanesini hizmete aldık. 14 bin 153 yataklı 11 şehir hastanesinin yapımı ise devam ediyor. 9 şehir hastanesi sağlık kampüsü ise ihale, proje ve arsa aşamasında.

"Sağlıkta bir daha asla kapanmayacak tertemiz bir sayfa açtık"

Buralara elbette kolay gelmedik. Hastanelerin birer harabeyi andırdığı günlerden geldik. Buralara sadece hastaların değil, hasta yakınlarının akıl almaz çileler çektiği dönemlerden geldik. Buralara bıçak parası zulmünden, ambulans hizmetlerinin yetersizliğinden, yaralıların yollarda can çekiştiği zamanlardan geldik. Yalnızca sağlık sistemini dönüştürmekle, yenilemekle, güçlendirmekle kalmadık; aynı zamanda hizmet sunumundaki zihniyeti ve paradigmayı da değiştirerek sağlıkta bir daha asla kapanmayacak tertemiz bir sayfa açtık.

"Sağlık çalışanlarımızın fedakarlıkları bizim için çok ama çok kıymetlidi r"

Şunun çok açık ve net bir şekilde altını çizmek istiyorum: Sağlık çalışanlarımızın fedakarlıkları bizim için çok ama çok kıymetlidir. Devlet ve millet olarak sizlerin hakkını ne yaparsak yapalım asla tam anlamıyla ödeyemeyiz. Asrın felaketini yaşadığımız dakikalarda yeni doğan bebekleri hayatta tutabilmek için çırpınan ebelerimizi unutmadık ve asla unutmuyoruz. Bir insanı yaşatmak, bütün insanlığı yaşatmak kadar azizdir, kıymetlidir ve mukaddestir. Bunun için devlet felsefemizin temelinde 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkesi vardır.

"D iyalog ve diplomasiyle krizlere çözüm arayan ülkelerin başında Türkiye vardı r"

Maalesef bugün dünyada insan hayatının hiçe sayıldığı, kundaktaki hatta küvezdeki bebeklerin katledildiği, yanaklarında güllerle okula gönderilen çocukların bombalarla can verdiği vahşet sahnelerine tanık oluyoruz. Gazze soykırımında çocuklarla, kadınlarla ve sivillerle birlikte doktorların, hemşirelerin ve sağlık çalışanlarının da acımasızca şehit edildiğini gördük. Yaklaşık 1700 sağlık çalışanı Gazze'de İsrail'in devlet terörünün kurbanı oldu. Gözü kan bürümüş bir şebeke maalesef Gazze'de olduğu gibi İran ve Lübnan'da da okulları ve hastaneleri vurmaya devam ediyor. Bu cinnet hali karşısında insanlığı savunan, aklıselimi savunan, diyalog ve diplomasiyle krizlere çözüm arayan ülkelerin başında Türkiye vardır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının sonunda sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına da değindi. Okullarda ve hastanelerde şiddete asla tolerans gösterilmeyeceğini vurgulayan Erdoğan, bu tür olaylara karşı gerekli tedbirlerin alınmaya devam edeceğini belirtti. Sağlık çalışanlarının güvenli bir ortamda görev yapmasının önemine dikkat çeken Erdoğan, bu konuda gerekli adımların atılacağını ifade etti.

Kaynak: ANKA