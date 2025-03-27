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Cumhurbaşkanı Erdoğan Dini Azınlık Temsilcileriyle İftarda Bir Araya Geldi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dini azınlık temsilcileriyle iftarda bir araya geldi. İftarda, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yer aldı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dini azınlık temsilcileriyle iftarda bir araya geldi. İftarda, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen iftarda, dini azınlık temsilcileri ile bir araya geldiği belirtildi.  İftara, Türkiye'ye ziyarette bulunan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud da katıldığı bildirildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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