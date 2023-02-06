Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremde 2 bin 818 bina yıkıldı, can kaybının nereye yükseleceğini bilmiyoruz

Son dakika! Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 ili vuran sarsıntıda 2 bin 818 binanın yıkıldığını ifade ederek "912 vatandaşımız hayatını kaybetti. Can kaybının nereye yükseleceğini bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

7.7'lik deprem Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de büyük yıkıma neden oldu.

"ERZİNCAN DEPREMİNDEN SONRAKİ EN BÜYÜK FELAKET"

Türkiye'yi teyakkuza geçiren depremin ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'taki sarsıntıyla ilgili "Bu gece saat 04.17'de son bir asırda yaşadığımız 1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük felaketle sarsıldık" açıklamasında bulundu.

CAN KAYBININ ARTABİLECEĞİ SİNYALİNİ VERDİ

Derinliği 7 km olan depremde 2 bin 818 binanın yıkıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan "912 vatandaşımız hayatını kaybetti. Can kaybının nereye yükseleceğini bilmiyoruz" sözleriyle ise hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısının artabileceğini belirtti.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Deprem merkezine yakın illerde küçük hasarlar olmasına rağmen asıl yıkımın buralarda olduğu anlaşılıyor. Suriye'de de ciddi yıkımlar olduğu anlaşılmıştır. Devletimiz tüm kurumlarıyla harekete geçmiştir. Depremden etkilenen 10 ilimize mevcut valiliklerimizin yanı sıra onlarla birlikte çalışacak 10 vali daha görevlendirilmiştir.

"ÜLKEMİZİN DÖRT BİR YANINDAN DEPREM BÖLGESİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ"

TSK ve belediyelerimiz başta olmak üzere afet çalışmalarında eğitime sahip kurumlarımız göreve çağrılmıştır. Hali hazırda 9 bin personel arama kurtarma çalışması yürütmekte. Yıkılan binaların altında kalan vatandaşlarımızın tespiti ve kurtarma faaliyetleri kesintisiz bir şekilde sürüyor. Biz de depremin yaşandığı andan itibaren gerek bölgedeki gerek Ankara'daki arkadaşlarımızla iletişime geçerek takibe aldık. Bakanlarımız deprem bölgesindeki şehirlere giderek çalışmaları yerinde koordine etmeye başladılar. Ülkemizin 4 bir yanından deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri sevk edildi sevk ediliyor. Gönderilen yardım ve arama kurtarma ekiplerine vatandaşlarımızda yardımcı oluyor.

DEPREMDE 912 CAN KAYBI

Şu ana kadar tespitlere göre 912 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 5 bin 385 vatandaşımız yaralanmıştır. Enkaz altından kurtulan vatandaşımız 2 bin 470'i bulmuştur. Yıkıldığı tespit edilen bina sayısı 2 bin 818'dir. Deprem bölgesindeki pek çok binada enkaz kaldırma çalışmaları sürdürdüğü için ölü ve yaralı rakamının nereye kadar yükseleceğini bilmiyoruz. Böyle dönemlerde ulaşım ve iletişimin sağlıklı yönetilmesi önem taşıyor.

"GÜN 85 MİLYON TEK BİLEK OLMA GÜNÜDÜR"

Yardım için bölgeye gidecek kişi ve kuruluşlar AFAD ile koordineli çalışmalıdır. Bölgeye gönderilen yardımlar kargaşaya yol açmaktadır. Ülke ve millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde bu günleri de geride bırakacağız. Gün 85 milyon tek bilek olma günüdür."