Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEM Parti ile görüşme umut vericiydi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılış töreninde konuştu. Erdoğan, konuşmasında hem "Terörsüz Türkiye" süreci hem de 30 Ekim'de DEM Parti ile yapılan görüşme hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE KAYDA DEĞER MESAFE ALDIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin güvenliği ve toplumsal birliğine yönelik çalışmalara değinerek, "Hizmetlerimiz sadece yollar, binalar ya da çevre projeleriyle sınırlı değildir. En büyük yatırımımız milletimizin kardeşliğine ve ülkemizin güvenliğine yöneliktir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak bir yıl önce başlatılan "Terörsüz Türkiye" sürecinde önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirterek, "Şehit yakınları ve gazilerimiz başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin hassasiyetlerini gözetiyoruz. Süreci herhangi bir yol kazası yaşanmadan başarıyla bugüne taşıdık." dedi.

"DEM PARTİ İLE UMUT VERİCİ BİR GÖRÜŞME YAPTIK"

Erdoğan, terör örgütlerinin silahlı unsurlarını sınır hattından çektiğine ilişkin gelişmeleri de değerlendirerek, ilgili birimlerin sahadaki durumu yakından takip ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı, 30 Ekim'de gerçekleşen görüşmeye değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Külliyemizde ilgili parti heyetini kabul ettik. Kendileriyle son derece yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir görüşme gerçekleştirdik. İnşallah bu görüşmenin yansımalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz."

"HEDEFİMİZ TERÖRSÜZ TÜRKİYE, ARDINDAN TERÖRSÜZ BÖLGE"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürecin başarıyla sürdürülmesi konusunda kararlılık vurgusu yaptı:

"Milletimizin ödediği bedellerin boşa gitmediği, sınırlarımız içinde ve ötesinde barışın, huzurun ve kardeşliğin egemen olduğu yeni bir dönemi başlatacağız. Önce terörsüz Türkiye, ardından terörsüz bölge hedefine ulaşacağız."

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN BİRLİĞİNİ BOZAMAYACAKLAR"

Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin son dönemde karşılaştığı manipülasyon girişimlerine de değinerek, "Türkiye'nin yarım asırlık meselelerinin çözülmesini istemeyen odaklar, özellikle de FETÖ'cü yapılanmalar, kamuoyunu tedirgin etmeye çalışıyor. Ama Cumhur İttifakı'nın birliğini bozamayacaklar." ifadelerini kullandı.

İLK AÇIKLAMA DEM PARTİ'DEN GELMİŞTİ

İmralı Heyeti 30 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü. Görüşmede, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın yer almıştı. Bir saat süren görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmede, Barış ve Demokratik Toplum Sürecinde gelinen aşama ve bundan sonra yapılması gerekenler üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Sürecin daha hızlı ve sağlıklı ilerlemesini sağlayacak adımların atılması konusunda karşılıklı anlayış ve fikir birliği içinde olduğumuzu memnuniyetle belirtmek isteriz" ifadeleri kullanılmıştı.