Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mahmud Abbas'ı Türkiye'ye davet ettik gelmedi, özür dilemeli

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Meclis'te konuşması için Türkiye'ye davet ettiklerini ancak gelmediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Davet ettiğimiz halde gelmeyen Sayın Abbas kusura bakmasın bizden ayrıca özür dilemesi lazım." dedi.

ERDOĞAN'DAN MAHMUD ABBAS'A TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de Sivil Toplum Kuruluşları ve Sektör Temsilcileri Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresş'nde alkışlanmasına sert tepki gösteren Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Türkiye'ye davet ettiklerini ancak gelmediğini belirtti.

"BİZDEN ÖZÜR DİLEMELİ"

Erdoğan, "Ülkemizde bazı siyasi partiler diyor ki 'Hükümet Filistin Başkanını Türkiye'ye davet etsin ve parlamentoda konuştursun.' Size bunu davet etmediğimizi kim söylüyor. Davet ettiğimiz halde gelmeyen Sayın Abbas kusura bakmasın bizden ayrıca özür dilemesi lazım. Bekliyoruz bakalım gelebilecek mi. Biz Filistin halkının adına söylenmesi gerekenleri her yerde dile getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

"NETANYAHU'NUN YALANLARINI ALKIŞLAMAK BÜYÜK BİR AKIL TUTULMASI"

7 Ekim'den beri Türkiye zulme karşı durarak insanlığın vicdanı oldu. Kimin ne dediğine bakmadan Filistinli kardeşlerimiz için harekete geçtik. Bütün uluslararası toplantılarda İsrail'in katliamlarını gündeme getirdik. Batı dünyası bu süreçte çok kötü bir sınav verdi. Amerika Temsilciler Meclisi'ndeki o rezil görüntüleri hepimiz seyrettik. İnsanlık adına biz utandık. Yemek kuyruğuna bekleyen insanları, öldürülen bebekleri düşündükçe büyük bir mahcubiyet yaşadık. Netanyahu gibi birine kırmızı halı sermek, yalanlarını alkışlamak ABD için büyük bir akıl tutulmasıdır.