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Erdoğan'dan Yücel Paşmakçı için taziye mesajı

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Türk halk müziği sanatçısı, akademisyen, derlemeci ve koro şefi Yücel Paşmakçı için taziye mesajı yayımladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Türk halk müziği sanatçısı, akademisyen, derlemeci ve koro şefi Yücel Paşmakçı için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün vefat haberini aldığımız, Türk halk müziğimizin değerli sanatçısı, akademisyen, derlemeci ve koro şefi Yücel Paşmakçı'ya Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, talebelerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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