Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör örgütü YPG'ye uyarı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajıyla başlayan, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararıyla devam eden "Terörsüz Türkiye" sürecinde Suriye'deki terör örgütlerinin de silah bırakması beklenirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da konuyla ilgili kritik bir çıkış geldi.

"SURİYE DEMOKRATİK GÜÇLERİ OYALAMA TAKTİKLERİNE DEVAM EDİYOR"

Azerbaycan ziyareti dönüşünde uçaktaki gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı; "Suriye'nin toprak bütünlüğü üniter yapısı ve milli birliğinin mutlaka korunması lazım. Varılan mutabakatı olumlu karşıladığımızı daha önce ifade etmiştik. Ama görüyoruz ki Suriye Demokratik Güçleri hala oyalama taktiklerine devam ediyor. Bundan vazgeçmeleri şart. Alınan kararların uygulamasını çok yakından takip ediyoruz. Aslolan sözlerin mutabakattaki takvime uygun şekilde hayata geçirilmesidir. Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Ahmed Şara ile görüşmelerimiz bu yönde oldu.

"BUGÜNE KADAR HİÇ ALMADIĞIMIZ MESAFEYİ KATETTİK"

Terörsüz Türkiye sürecinde hamdolsun sorun, sıkıntı görünmüyor. Gelişmeler güzel, olumlu istikamette devam ediyor. Birkaç çatlak sese rağmen, verilen mesajlar gayet makul, müspet ve yapıcı. Tabii her yeni aşamada umutlarımızla birlikte yükümüz de artmakta. Arkadaşlarımızın Suriye ile görüşmeleri de devam ediyor. Süreci zehirlemek isteyenlere karşı dikkatliyiz. Onlara fırsat vermeyeceğiz. Çünkü amacımız çok net. Bu amaç, Türkiye'ye yıllarca zaman kaybettiren, en değerli hazinemiz olan insanlarımızı yitirmemize neden olan, Türkiye düşmanlarının ekmeğine yağ süren bu terör sorunundan kurtulmaktır. Bunda bugüne kadar hiç almadığımız mesafeyi şu an itibarıyla katetmiş bulunuyoruz.

"MİLLETİMİZİ RAHATSIZ EDECEK BİR PAZARLIĞIN İÇİNDE OLMAYIZ"

İnşallah Terörsüz Türkiye hedefimize ulaşacağız. Ne yapıyorsak, ülkemiz Türkiye için yapıyoruz. Ne yapıyorsak, milletimizin huzuru ve selameti için yapıyoruz. Milletimizi rahatsız edecek bir pazarlığın içinde asla olmayız. Biz milletimize güveniyoruz, biz kardeşliğin gücüne güveniyoruz."