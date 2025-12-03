Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'yi hedef alan Mesud Barzani'ye sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'yi hedef alan Mesud Barzani'ye sert sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesud Barzani'nin sözlerine, "Sayın Bahçeli'yi hedef alan saygısız ifadeleri kabul edilemez buluyoruz. Bahçeli'ye söylenen sözler için izahat yapılmalı" diyerek tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Mesud Barzani'nin sözlerine sert tepki gösterdi.

ERDOĞAN'DAN BARZANİ'NİN SÖZLERİNE TEPKİ

Erdoğan, Barzani'nin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan sözlerine, "Sayın Bahçeli'yi hedef alan açıklamaları kabul edilemez buluyoruz. Konuya dair rahatsızlığımızı dile getirdik, izahat yapılmasını istedik. Vahim hatadan dönülmeli" ifadeleriyle tepki gösterdi.

BARZANİ'DEN SERT SÖZLER

IKBY'nin eski Başkanı ve KDP lideri Mesud Barzani'nin ofisinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik bir açıklama metni yayımlandı. Barzani Ofisi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Biz, Allah'ın Devlet Bahçeli'ye hidayet verdiğini, ırkçılık ve şovenizmden vazgeçtiğini sanıyorduk. Ancak görünen o ki; o hala eski Bozkurt, sadece şimdi koyun postuna bürünmüş

Maalesef Devlet Bahçeli, Başkan Barzani'nin Cizre ziyareti ve Melayê Cizîrî Sempozyumu'na katılımı hakkında yine şovenist bir akılla konuşmuş; her türlü örf ve adetten uzak, hiç kimseye hizmet etmeyen açıklamalarda bulunmuştur. Bahçeli'nin bu sözleri sarf ettiği sırada, Başkan Barzani'nin ziyareti için alınan tüm güvenlik detayları ve tedbirleri, Kürdistan Bölgesi ile Türkiye'nin ilgili kurumları arasındaki protokol mutabakatına göre uygulanmıştı.

Kaldı ki, Türk üst düzey yetkilileri ne zaman Kürdistan Bölgesi'ni ziyaret etse, Türkiye'nin özel kuvvetleri de onlarla birlikte gelmekte ve herhangi bir sorun yaşanmamaktadır."

DIŞİŞLERİ'NDEN TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı, Barzani'nin Ofisi'nden yapılan açıklamaya tepki göstererek şu ifadeleri kullanmıştı:

"'Barzani Karargahı Sözcülüğü' adına bugün yayımlanan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi hedef alan açıklama, içerik ve üslup bakımından kabul edilemez niteliktedir. KDP liderliğinden, mesnetsiz iddialar barındıran bu saygısız ve provokatif açıklama konusunda izahat istenmiş ve sorumluları hakkında gerekli işlemlerin derhal yapılması talep edilmiştir."

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Mesud Barzani, geçtiğimiz günlerde Şırnak'taki bir programa uzun namlulu silah taşıyan korumalarıyla katılmıştı.

Söz konusu görüntüler kamuoyunda tartışma yaratırken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de duruma tepki göstererek, "Yabancı üniformalı askerlerin dolaşması tam bir rezalettir" ifadelerini kullanmıştı.

