Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
Meclis'te parti grubu çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maduro'ya Türkiye'ye gitmesi teklif edildi" iddiasına "Bize gelen böyle bir haber yok" sözleriyle karşılık verdi.

  • ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i 2 saat 20 dakikalık bir operasyonla kaçırarak New York'a götürdü.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maduro'ya Türkiye'ye gitmesinin teklif edildiği iddiasına ilişkin 'Bize gelen böyle bir haber yok' dedi.
  • ABD Senatörü Lindsay Graham, Maduro'ya Türkiye'ye gitme teklifi yapıldığını doğruladı ve ABD Başkanı Trump bu açıklamayı kafasını sallayarak onayladı.

ABD, Venezuela'ya düzenlediği 2 saat 20 dakikalık operasyonla Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i kaçırarak New York'a götürdü. Olayın yankıları sürerken Maduro'ya operasyon öncesi Türkiye'ye gitmesinin teklif edildiği öne sürülmüştü. Konuyla ilgili gözlerin çevrildiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"BİZE GELEN BÖYLE BİR HABER YOK"

Parti grubu çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD basını tarafından ortaya atılan iddia için "Böyle bir şey yok. Bize gelen böyle bir haber yok" yanıtını verdi.

NE OLMUŞTU?

The New York Times'ın Amerikalı ve Venezuelalı kaynaklara dayandırdığı haberine göre; Washington yönetimi, 23 Aralık'ta Maduro'ya iktidarı bırakması ve Türkiye'ye gitmesi yönünde bir ültimatom iletti. Haberde, Maduro'ya yurtdışında "rahat ve güvenli bir yaşam" teklif edildiği ancak 63 yaşındaki liderin bu öneriyi reddettiği aktarıldı. Gazete, teklifin reddedilmesinin ardından ABD Başkanı Trump'ın 25 Aralık'ta askeri operasyon için düğmeye bastığını öne sürdü.

ABD'Lİ SENATÖR DOĞRULAMIŞTI

ABD basınında yer alan iddia büyük ses getirirken, Senatör Lindsay Graham söz konusu haberleri doğrulayan bir açıklama yapmıştı. Trump ile aynı uçakta seyahat eden senatör "Maduro bugün Türkiye'de olabilirdi ama New York'ta. Kendisinden başka kimseyi suçlamasın. Trump ona bir çıkış sunmuştu" ifadelerine yer vermişti.

TRUMP KAFASINI SALLAYARAK ONAYLAMIŞTI

ABD'li Senatör Graham'ın bu sözlerini ayakta dinleyen Trump'ın Maduro iddiasını kafasını sallayarak doğruladığı ise dikkatlerden kaçmamıştı.

Olgun Kızıltepe
