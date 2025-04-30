Erdoğan: Yarısı Bizden kampanyasındaki destek miktarı 875 bin TL oldu

Ak Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da yaşanan 6.2'lik depremin ardından büyük bir müjde geldi. Kentsel dönüşüm konusunda müjdeli bir haber veren Erdoğan "Yarısı Bizden kampanyasında hibemizi artırıyoruz. 700 bin lira olan hibemizi 875 bin lira yapıyoruz. Taşınma desteğini de 100'den 125 bin liraya çıkarıyoruz" diye konuştu.

ERDOĞAN'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamasının tamamı şu şekilde; "Devletin ve milletin bekası için üstlendiğimiz sorumluluklar, kendi kısır siyasetlerini karıştıranlara laf yetiştirerek kaybedecek vaktimiz yok. Onların yapmadıkları görevleri de gerektiğinde biz omuzlayıp, icraata dönüştürüyoruz.

Kentsel dönüşüm konusunda benzer bir hazırlık içindeyiz. İstanbullu vatandaşlarımızın canlarını, mallarını kifayetsiz muhterislerin kaprislerine, bir İstanbullu olarak bırakamayız. İstanbul'un üzerine karabasan gibi çöken beceriksizliğin devam etmesine asla gönlümüz razı değil.

İSTANBUL'DA 50 BİN SOSYAL KONUT ÇALIŞMASI

Kağıthane Hasbahçe'de tüm vatandaşlarımız oraya gelmiş, çadırlarını kurmuş, orada çocuklarıyla sabahlamaya hazırlanırlarken, belediyemizin restoranında onlarla şöyle birer çay içtik. Orası millet bahçesiydi. Sağ olsun başta Murat Kurum kardeşim başta olmak üzere süratle yaptılar.

CHP'nin belediyelerinde bu tür millet bahçelerini bulamazsınız. İstanbul'da 50 bin sosyal konutla ilgili çalışmalar sürüyor. Konutlar yıl sonuna kadar teslim edilecek. 200 bin kişi, deprem riskinden kurtarılıp, güvenli barınma imkanına kavuşacak.

YARISI BİZDEN KAMPANYASINDA DESTEK ORANLARI ARTTI

Yarısı Bizden Kampanyası ile vatandaşımıza 700 bin lira hibe, 700 bin lira faizsiz kredi, 100 bin lira faizsiz kredi sağladık. Yarısı Bizden kampanyasındaki destek tutarlarını artırıyoruz. Hibemizi 875 bin liraya, kredi tutarımızı 875 bin liraya, taşınma desteğini 125 bin liraya çıkarıyoruz. İş yerleri için hibe desteğini 437 bin 500 liraya, kredi desteğini de 437 bin 500 liraya yükseltiyoruz. Taşınma yardımı iste 125 bin lirayı buluyor."