Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Karne hediyesi et" haberine ilk yorum! Muhabir hakkında çok sert konuştu

Bir televizyon kanalında yayınlanan haberde bir çocuğun "Annem karne hediyesi et aldı" ifadeleri Türkiye'nin gündemine oturmuş ancak görüntülerin ham halinde muhabirin bu sözleri söylemesi için çocuğu yönlendirdiği görülmüştü. Olaya ilişkin konuşan Erdoğan, "Kabul edilebilir bir şey değil. Ama o kameraman kadının veya kızın neyse ne kadar bu işte hem cahil hem de yapısı itibarıyla bozuk olduğunu ortaya koyuyor. Nitekim o kanal da onun zaten iş akdini feshetmiş. Olan o yavruya oldu" dedi.

Kasap dükkanında mikrofon uzatılan küçük bir çocuğun "Annem karne hediyesi et aldı" ifadelerinin yer aldığı haber görüntüleriTürkiye gündemine bomba gibi düşmüştü. Ancak kanal tarafından yayınlanan ham görüntülerde haberi yapan muhabirin, çocuğa bu ifadeleri kullanması için yönlendirdiği görülmüştü. Söz konusu muhabirin işine kanal yönetimi tarafından son verilmişti.

TARTIŞMA YARATAN GÖRÜNTÜLER ERDOĞAN'A SORULDU

Bilecik'te gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu haberin görüntüleri soruldu. Bir genç, sosyal medyada gündeme gelen "Karne hediyesi et" haberini hatırlatıp, "Bir kanalda yayınlanan haberde küçücük bir çocuğun karne sevincini belki de reyting uğruna istismar eden bir olaya şahit olduk. Muhalefet de deyim yerindeyse bu olaya hemen atladı. Röportajın tamamı yayınlandığında ise küçük çocuğa bu cümlelerin muhabir tarafından söyletildiği anlaşıldı. Gerçekler ortaya çıkınca muhalefet suspus oldu ama atılan tweetler kesinlikle silinmedi. Muhabir işten kovuldu. Küçük bir çocuk üzerinden böyle bir haber yapmanın, bunu yaymanın, siyaset yapmanın herhangi bir cezası var mıdır?" sorusunu sordu.

"KABUL EDİLEBİLİR BİR ŞEY DEĞİL"

Erdoğan ise şöyle yanıt verdi: "Bu konuyla ilgili Adalet Bakanlığımızın takibi de var. Aynı şekilde bizim takiplerimiz var. Tabii yani bu çok çok hakikaten şahsiyetsiz bir yaklaşım. O yavrunun kimliğiyle, kişiliğiyle oynamaları kabul edilebilir bir şey değil. Yani hiçbir çocuğa, yavruya, böyle bir ödül, alıştığımız şeyler değil. Yok böyle bir şey.

"HEM CAHİL HEM DE YAPISI BOZUK OLDUĞUNU ORTAYA KOYUYOR"

Ama bu tabii o kameraman kadının veya kızın neyse ne kadar bu işte hem cahil hem de yapısı itibarıyla bozuk olduğunu ortaya koyuyor. Nitekim o kanal da onun zaten iş akdini feshetmiş. Tabii olan o yavruya oldu. Onun geleceği üzerinde kim bilir nasıl yansımaları olacak. Ama annesi yavruya sahip çıkması halinde inşallah yavruda bir psikolojik ters tepki meydana getirmemiş olur."