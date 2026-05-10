Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanal medya üzerinden paylaştığı tebrik mesajında, "Üst üste 4'üncü kez Trendyol Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray'ı; futbolcularıyla, teknik ekibiyle, yönetimiyle ve taraftarıyla tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

