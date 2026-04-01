Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Kupası'na Katılmaya Hak Kazanan A Milli Takım'a Tebrik

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 yılın sonra Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan A Milli Takım için tebrik mesajı paylaştı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2026 Dünya Kupası play-off finalinde Kosova'yı mağlup ederek Dünya Kupası finallerine katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımımızı, Bizim Çocuklar'ı gönülden tebrik ediyorum. Ay yıldızlı bayrağımızı 24 yılın ardından futbolun bu en büyük sahnesinde dalgalandıracak olan Milli Takımımıza önce Avustralya, Paraguay ve ABD'ye karşı oynayacağımız grup maçlarında, daha sonra inşallah finale kadar gideceğimizi ümit ettiğimiz mücadelelerde başarılar diliyorum. Bizim Çocuklar'ın her zaman olduğu gibi ay yıldızlı formayı zaferden zafere taşıyacağına, milletimizin göğsünü kabartacağına inancımız tamdır. Tüm sporcularımızı alınlarından öpüyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
24 yıllık hasret sona erdi! A Milli Takımımız Dünya Kupası'nda

24 yıllık hasret sona erdi: Dünya Kupası'ndayız!
Yıldız futbolcunun hayatını kurtaran gizli kamera kaydı: Önce yatağa atıp...

Dünyaca ünlü isme ait gizli kamera kaydı: Önce yatağa atıp...
Genç öğretmen anlattığı konuyla değil kıyafetiyle gündem oldu

Genç öğretmen anlattığı konuyla değil kıyafetiyle gündem oldu
Facia ucuz atlatılmış! Sadettin Saran’ın yaptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Facia ucuz atlatılmış! Yaptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Akaryakıta yeni zam! Bir psikolojik sınır daha aşılıyor

Zam üstüne zam! Bir psikolojik sınır daha aşılıyor
Türkiye 5G'ye geçti! Bunları yapmayan kullanamayacak

Türkiye 5G'ye geçti! Bunları yapmayan kullanamayacak
Vincenzo Montella tarihe geçti

Tarihi maçta tarihe geçti!