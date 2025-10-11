Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de Sel Yararlarını İnceledi ve Ayder Yaylası'nı Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de Sel Yararlarını İnceledi ve Ayder Yaylası'nı Ziyaret Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Güneysu ilçesinde komşularıyla sohbet ettikten sonra, 20 Eylül'de meydana gelen sel ve heyelan afetinin izlerinin silinmesine yönelik çalışmaları denetledi. Daha sonra dünyaca ünlü Ayder Yaylası'na giderek yenileme projelerini inceledi ve bölgedeki çalışmalara dair brifing aldı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde komşularıyla sohbet etti, sel afetinin izlerinin silinmesine yönelik sürdürülen çalışmaları denetledi, ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize programının 2'nci gününde ziyaretlerini sürdürdü. Sabah saatlerinde Güneysu'daki konutundan ayrılan Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde komşularıyla sohbet etti. Erdoğan, kentte 20 Eylül'de metrekareye 355 kilogram yağış düşmesiyle oluşan sel ve heyelan afetinin yaralarının sarılması için sürdürülen çalışmaları yerinde denetledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Güneysu'dan bindiği helikopter ile dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'na geldi. Erdoğan burada, yapımı tamamlanan yenileme ve koruma projesi kapsamındaki termal tesis ve konaklama birimleri ile çevre düzenlemelerini yerinde inceledi. Bölgedeki çalışmaları havadan da inceleyen Erdoğan, kendisine verilecek brifing için oteldeki programa katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayder Yaylası'nda inceleme ve ziyaretlerinin ardından Rize'de AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı ile Sivil Toplum Kuruluşları Buluşma programlarına katılacak.

