Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 81 ilde sosyal konut müjdesi: Önümüzdeki ay açıklayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 81 ilde sosyal konut müjdesi: Önümüzdeki ay açıklayacağız
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 81 ilde sosyal konut müjdesi: Önümüzdeki ay açıklayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada, 81 ilde sosyal konut müjdesi verdi. Erdoğan, "Bakan Kurum'a işi süratlendirme ve konut edindirme gayretlerimizi ülke geneline yayma talimatı verdim. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da fakir fukaranın bu tür konutlara kavuşmasını sağlamak istiyoruz. Önümüzdeki ay tüm detayları halkımızla paylaşacağız" dedi.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada birçok ülke lideriyle görüşme gerçekleştirdi. Zirvede yaptığı konuşmada dünyaya seslenen Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına bir kez daha tepki göstererek "Soykırımcı İsrail durdurulmalı. İsrail yaptırım olmadan durmayacak" ifadelerini kullandı. Erdoğan, yurda dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

2 BÖLGEYE İŞARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yıl sonunda yeni bir sosyal konut projesinin açıklanacağı söylenmişti. Orta Vadeli Programda da buna bir para ayrıldığını biliyoruz. Acaba bu projeye ne zaman start verilecek?" şeklindeki soruya şu ifadelerle yanıt verdi:

"Bu projenin sorumlusu malum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum. En kısa zamanda bunlarla ilgili açıklamalarını yapacaklar. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın konut sahibi olmasına yönelik kapsamlı bir hazırlığımız var. Murat Bey onunla ilgili çalışmasını sürdürüyor. 2+1, 3+1 konutlar, bu çalışmaların içerisinde yer alıyor. Ben kendisine işi süratlendirme ve konut edindirme gayretlerimizi ülke geneline yayma talimatını verdim. Özellikle Doğu, Güneydoğu Anadolu'da bu adımı atmak suretiyle fakir fukara, garip gurebanın bu tür konutlara kavuşmasını sağlamak istiyoruz."

"ÖNÜMÜZDEKİ AY HALKIMIZLA PAYLAŞACAĞIZ"

AK Parti hükümetleri olarak bugüne kadar tam 1 milyon 704 bin konut ürettiklerini belirten Erdoğan, "Şu anda ülke genelinde 280 bin sosyal konutun yapımına devam ediyoruz. Dikkat edin, bütün bunları asrın felaketi sonrası yoğun inşa faaliyetlerimiz devam ederken, 11 ilde 450 bin konut inşa ederken yapıyoruz. Şu anda TOKİ'mizle 81 ilde arazi ve arsa araştırmaları, proje çalışmaları ve maliyet belirleme süreçleri devam ediyor. Önümüzdeki ay tüm detayları inşallah halkımızla paylaşacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin ertelenen kurultay davası hakkında ilk kez konuştu

Erdoğan, CHP'nin kurultay davası hakkında ilk kez konuştu
Gazze'ye kara harekatı başlatan Netanyahu'dan ilk açıklama! İşte ordunun kanlı planı

Netanyahu'dan ilk açıklama geldi, ordu kanlı planını ilan etti
Aracın kilometresini düşürüp satışa koyan galeriye ibretlik ceza

Bakanlık bu yapılanı affetmedi! Vatandaşa "Oh" dedirten ceza
Herkes ekran başına! Büyük heyecan bu akşam başlıyor

Herkes ekran başına! Büyük heyecan bu akşam başlıyor
Yorumlar (7)

Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

250 bin konuttan ses yok daha. Bahsettiği bölgeler zaten diğer bölgelere kaymış durumda :))

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMolla32:

Yaparsan sen yaparsın Reis Allah razı olsun..250 bin konutlar çoğu yerde başladı...Size güvenimiz tamdır.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSalih Kandıralı:

Biz sosyal konut istemiyoruz. Koyun ve sığırlar için Ağıl ve Ahır istiyoruz.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıvatandaş:

bu bölgelere konut yapılmadan öncelikle kaçak elektrik kullanımını yok edin.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıElazig Yasa:

Erdogan bey soylediklerinize inandik farz edelim. Peki evsiz garibanlar sadece Dogu ve Guneydogu'dami var? Mesela Karadeniz, Kayseri, Adana... Bu arada size her daim sadik Malatya, Elazig halkinin depremden sonra ev sorunlarini bittimi? Ha DEM partiye sirinlik yapmak ise onu saygiyla karsiliyorum. malum beraber yuruyorsunuz siz bu yollarda.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
