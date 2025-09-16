Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 81 ilde sosyal konut müjdesi: Önümüzdeki ay açıklayacağız

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada birçok ülke lideriyle görüşme gerçekleştirdi. Zirvede yaptığı konuşmada dünyaya seslenen Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına bir kez daha tepki göstererek "Soykırımcı İsrail durdurulmalı. İsrail yaptırım olmadan durmayacak" ifadelerini kullandı. Erdoğan, yurda dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

2 BÖLGEYE İŞARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yıl sonunda yeni bir sosyal konut projesinin açıklanacağı söylenmişti. Orta Vadeli Programda da buna bir para ayrıldığını biliyoruz. Acaba bu projeye ne zaman start verilecek?" şeklindeki soruya şu ifadelerle yanıt verdi:

"Bu projenin sorumlusu malum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum. En kısa zamanda bunlarla ilgili açıklamalarını yapacaklar. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın konut sahibi olmasına yönelik kapsamlı bir hazırlığımız var. Murat Bey onunla ilgili çalışmasını sürdürüyor. 2+1, 3+1 konutlar, bu çalışmaların içerisinde yer alıyor. Ben kendisine işi süratlendirme ve konut edindirme gayretlerimizi ülke geneline yayma talimatını verdim. Özellikle Doğu, Güneydoğu Anadolu'da bu adımı atmak suretiyle fakir fukara, garip gurebanın bu tür konutlara kavuşmasını sağlamak istiyoruz."

"ÖNÜMÜZDEKİ AY HALKIMIZLA PAYLAŞACAĞIZ"

AK Parti hükümetleri olarak bugüne kadar tam 1 milyon 704 bin konut ürettiklerini belirten Erdoğan, "Şu anda ülke genelinde 280 bin sosyal konutun yapımına devam ediyoruz. Dikkat edin, bütün bunları asrın felaketi sonrası yoğun inşa faaliyetlerimiz devam ederken, 11 ilde 450 bin konut inşa ederken yapıyoruz. Şu anda TOKİ'mizle 81 ilde arazi ve arsa araştırmaları, proje çalışmaları ve maliyet belirleme süreçleri devam ediyor. Önümüzdeki ay tüm detayları inşallah halkımızla paylaşacağız."