Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2. tur mesajı: Yürütme ve yasamanın eşgüdüm içinde olması çok önemli

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk canlı yayına katıldı. Cnn Türk ve Kanal D ortak yayınında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de çoğunluğu aldıklarını, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimlerinin çok farklı olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "İnşallah 28 Mayıs çok çok farklı olacaktır. 29 Mayıs'a da o bir sinyal olacaktır. 29 Mayıs'a inşallah çok farklı inanacağız diye inanıyorum. 1. turdaki yol haritasını aynen uygulayacağız diyemem. Onun benzerini sadece bu hafta sonu yapacağım deprem bölgesinde uygulayacağız. Özellikle İstanbul ve Ankara'da teşkilatımızın yoğunlukla şöyle şehri ziyaretlerle, hatta hatta bütün ülkemizin buralara yığınak yapmış olan şehirler var ya. Hemşeri dernekleri var. Bu derneklerle iç içe olacağız. Bunlarla gençlikle, esnaf odalarıyla yapacağımız buluşmalarla süreci farklı bir şekilde işleyeceğiz. Birinci turda olduğu gibi yine milletimizin sandıklara koşacağına inanıyorum. Mayıs ayı sebebiyle mesela Karadeniz, çaya, fındığa gidenler olabilir. Ne olur bunu erteleyin diyorum. 28'inde oyunuzu kullanın, ondan sonra bu seyahatleri yapın. Bütün bunlarla beraber, yazlıklarına gidecek olanlar da olabili. Bunların da değerlendirmesini iyi yapmamız lazım. Milletimiz 'siz iki hafta daha gönül alın' dedi bize.

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