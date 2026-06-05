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Erdoğan: Daha yeşil, temiz Türkiye için çalışıyoruz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Çevre Haftası ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajında, "Daha yeşil, daha temiz bir Türkiye idealiyle atık yönetiminden iklim dostu teknolojilere, ağaçlandırma kampanyalarından enerji kaynaklarının verimli kullanılmasına; havamızın, suyumuzun, toprağımızın kalitesinin artırılmasına kadar pek çok başlıkta çok önemli çalışmalar yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Çevre Haftası ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajında, "Daha yeşil, daha temiz bir Türkiye idealiyle atık yönetiminden iklim dostu teknolojilere, ağaçlandırma kampanyalarından enerji kaynaklarının verimli kullanılmasına; havamızın, suyumuzun, toprağımızın kalitesinin artırılmasına kadar pek çok başlıkta çok önemli çalışmalar yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Çevre Haftası ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Bu hafta çeşitli etkinliklerle idrak ettiğimiz Türkiye Çevre Haftası'nın ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nün, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için toplumsal farkındalığın artmasına katkıda bulunmasını diliyorum. Daha yeşil, daha temiz bir Türkiye idealiyle atık yönetiminden iklim dostu teknolojilere, ağaçlandırma kampanyalarından enerji kaynaklarının verimli kullanılmasına; havamızın, suyumuzun, toprağımızın kalitesinin artırılmasına kadar pek çok başlıkta çok önemli çalışmalar yürütüyoruz. Allah'ın bizlere emaneti olan çevreyi korumak, evlatlarımıza daha da güzelleştirerek bırakmak için gayret göstermeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
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