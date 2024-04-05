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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'da Cuma Namazı Kıldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldi. Cuma namazını burada kılan Erdoğan, çıkışta vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra, "İstanbul Mushafı" Hediye Merasimi'ne katılmak üzere Topkapı Sarayı'na geçen Erdoğan, hattat Hüseyin Kutlu ve 66 kişilik ekibi tarafından 8 yılda hazırlanan 10 ciltlik "İstanbul Mushafı"nı, Mukaddes Emanetler Dairesine hediye etti.

Erdoğan, Hırka-i Saadet Dairesi'ndeki Hırka-i Şerif'i de ziyaret etti.

Kadir Gecesi'ni kutladığı basın mensuplarına kandil simidi ikram eden Erdoğan, "iyi bayramlar" temennisinin ardından buradan ayrıldı.

Ziyarette, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, İstanbul Valisi Davut Gül ile İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da yer aldı.

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Kaynak: AA / Güncel

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