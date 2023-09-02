Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini bekleyen vatandaşları görünce aracından indi
Programlarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Vahdettin Köşkü'ne giderken yol kenarında kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan o sırada yanına gelen çocuklara ise harçlık ve oyuncak verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kısıklı'daki konutundan Vahdettin Köşkü'ne giderken makam aracından inerek vatandaşlarla sohbet etti, çocuklara oyuncak ve harçlık dağıttı.
ARACINDAN İNİP SOHBET ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Vahdettin Köşkü'ne geçmek üzere çıktı. Erdoğan, güzergah üzerinde, yol kenarında bekleyen vatandaşlarla makam aracından inerek sohbet etti.
ÇOCUKLARA HARÇLIK DAĞITTI
Çevredeki çocuklara da oyuncak ve harçlık veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, fotoğraf da çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden Hatay Kentsel Dönüşüm Projesi Toplu Temel Atma Töreni'ne canlı bağlantı gerçekleştirecek.