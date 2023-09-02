Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini bekleyen vatandaşları görünce aracından indi

Programlarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Vahdettin Köşkü'ne giderken yol kenarında kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan o sırada yanına gelen çocuklara ise harçlık ve oyuncak verdi.