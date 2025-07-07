Erdoğan'dan Özel'e 500 bin liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK sonrası düzenlediği basın toplantısında kendisini hedef alan sözleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Gelişmeyi duyuran Avukat Hüseyin Aydın "Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan ve TCK 310/2 delaletiyle tehdit suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerini kullandı.

ÖZEL'DEN ERDOĞAN'A YÖNELİK SERT SÖZLER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 5 Temmuz 2025 tarihindeki MYK sonrası yaptığı basın açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sert ifadeler kullanmıştı. Özel "Buradan Erdoğan'a bir kez daha meydan okuyorum. Madem birinci partisin, gel. Allah'ın korkağı. Allah'ın korkağı, sen birinci parti olsan parende atarak sandığa gidersin. Günlerdir yalvarıyor bana. 'Gel Ankara'da otur.' Güya mitinglerden rahatsız değilmiş. 'Ankara'da otur, İstanbul'da miting yapma.' Açık açık söylüyor. 'Ekrem'i bırak.' Orada bir tane de kılıç koymuş tepeme. Yok 30 Haziran, yoksa 8 Eylül. 'Gel partinin başına geç.' Senin icazetinle partinin başında oturacağıma namusumla Silivri'de Ekrem Başkanın yanında yatarım seçime kadar.

"KORKU FİLMİNİ İZLETECEĞİM SANA"

Bak o meydanlarda şu anda prova yapıyoruz. 81 ilde sen fragman izliyorsun, fragman. Korku filmini izleteceğim sana. Sen kötüleş, senden beter kötüleşmeyen ne olsun… Korku filmini size izletmeyen ne olsun. Fragman izliyorsunuz 2 milyon kişiyle. Gün gelecek bak, sandığı ortadan kaldırmaya kalma. Efendi gibi sandıkla gideceksin. Aha da 2 Kasım ortada. 2 Kasım'a sen sandık koymazsan, kasıma ben bir sandık koyarım. Koyar mıyım, koymaz mıyım he beraber bakarız. Yok, sen sandığı elden almaya kalkarsan, sandığı hangi ellerle kurduysak, o ellerle kurtarırız. O eller Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, İsmet Paşa'nın elleri. Memleketi önce kurtaran, sonra da biz kazandık diye kılıçla, kalkanla, tüfekle değil sandıkla yöneten eller onlar. O sandık kurulana kadar ne mücadele verildiyse, o sandık korunsun diye de o mücadele verilir. Ondan sonra Mısır'daki meydanı izlediğiniz gibi televizyondan izlersiniz Türkiye'deki o demokrasi meydanlarını" ifadelerini kullanmıştı.

ÖZEL'İN SÖZLERİ ERDOĞAN'I HAREKETE GEÇİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel'in kendisine yönelik sözleri sonrası harekete geçti. Erdoğan, Özel'e Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

"500 BİN TL'LİK MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇILMIŞTIR"

Gelişmeyi duyuran Avukat Hüseyin Aydın ise şu ifadeleri kullandı; CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 5 Temmuz 2025 tarihinde MYK sonrası yaptığı basın açıklamasında, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamları, hakaretamiz ifadeleri ve tehdit mahiyetindeki sözleri nedeniyle nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır.

"HAKARET VE TEHDİT SUÇUNDAN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU"

Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan ve TCK 310/2 delaletiyle tehdit suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur."