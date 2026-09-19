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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün 571 kardeşimizi daha kamu kurumlarına yerleştirerek, kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısını 53 bin 179'a yükselteceğiz."

Kaynak: AA