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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün 571 kardeşimizi daha kamu kurumlarına yerleştirerek, kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısını 53 bin 179'a yükselteceğiz."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün 571 kardeşimizi daha kamu kurumlarına yerleştirerek, kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısını 53 bin 179'a yükselteceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün 571 kardeşimizi daha kamu kurumlarına yerleştirerek, kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısını 53 bin 179'a yükselteceğiz."

Kaynak: AA
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