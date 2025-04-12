Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek Başkanlık Konseyi Başkanı ile Görüştü

(ANTALYA) - Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan Bosna-Hersek Başkanlık Konseyi Başkanı ve üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile Bosna-Hersek ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nıdan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Türkiye'de bulunan Bosna-Hersek Başkanlık Konseyi Başkanı ve Üyeleriyle bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

Açıklamada, "Görüşmede Türkiye ile Bosna-Hersek ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Balkanlar'da istikrarın korunmasına, Bosna-Hersek'in toprak bütünlüğü, egemenliği ve anayasal düzeninin muhafazasına önem verdiğini ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Bosna-Hersek'te geçmişte yaşanan acıların bir daha yaşanmaması için Türkiye'nin mevcut krizin en az zararla atlatılmasını, tüm kesimlerin katılımıyla geniş tabanlı bir uzlaşının hakim olmasını beklediğini, Bosna-Hersek'e desteklerinin süreceğini belirtti" denildi.