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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolivya Devlet Başkanı Pereira ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Bolivya ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Kaynak: AA