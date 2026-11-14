Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolivya Devlet Başkanı Pereira ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Bolivya ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolivya Devlet Başkanı Pereira ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolivya Devlet Başkanı Pereira ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Bolivya ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Kaynak: AA