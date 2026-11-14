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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolivya Devlet Başkanı Pereira ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Bolivya ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolivya Devlet Başkanı Pereira ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolivya Devlet Başkanı Pereira ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Bolivya ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Kaynak: AA
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