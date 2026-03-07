Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Starmer ile Görüştü

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Erdoğan'ın görüşmede, Türkiye'nin, İran'a yönelik saldırılarla başlayan süreci takip ettiğini, müdahalelerin uzaması halinde bölgesel ve küresel istikrara büyük zarar verebileceğini, hala diyalog zeminini inşa etmek için yapılabilecekler olduğunu ve barış odaklı çabaların sürdüğünü belirttiğini aktardı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, şu bilgilere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye ile Birleşik Krallık ikili ilişkilerini, bölgemizdeki çatışma sürecini, bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanımız, Türkiye-Birleşik Krallık iş birliğini savunma sanayi başta olmak üzere her alanda geliştirme iradesinin güçlü olduğunu, bunu daha ileri taşımak için adımlar atmayı sürdüreceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin, İran'a yönelik saldırılarla başlayan süreci takip ettiğini, müdahalelerin uzaması halinde bölgesel ve küresel istikrara büyük zarar verebileceğini, hala diyalog zeminini inşa etmek için yapılabilecekler olduğunu, barış odaklı çabalarımızın sürdüğünü ifade etti."

Kaynak: ANKA