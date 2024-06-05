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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belediyeler, sırtını Kandil'e yaslayanların değildir, nerede olursa olsun belediyeler halkımızındır, aziz milletimizindir"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediyelerin sırtını Kandil'e yaslayanların değil, halkımızın olduğunu belirtti. Belediyelerin nerede olursa olsun aziz milletimize ait olduğunu vurgulayan Erdoğan, halkın hizmetine sunulan belediyelerin terör örgütlerine değil, vatandaşların ihtiyaçlarına odaklanması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belediyeler, sırtını Kandil'e yaslayanların değildir, nerede olursa olsun belediyeler halkımızındır, aziz milletimizindir"

Kaynak: AA / Güncel

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