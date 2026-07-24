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Erdoğan'dan Sadık Ahmet anma mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı Trakya Türk toplumunun lideri Doktor Sadık Ahmet'i vefatının 31. yılında rahmet ve saygıyla andığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı Trakya Türk toplumunun lideri Doktor Sadık Ahmet'i vefatının 31. yılında rahmet ve saygıyla andığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Ömrü boyunca Batı Trakya Türkü kardeşlerimiz için fedakarca çabalayan Doktor Sadık Ahmet'i ebedi aleme irtihalinin 31'inci yılında rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Batı Trakya Türk Azınlığı'nın derdiyle dertlenmeyi, her sıkıntısında soydaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA
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