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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batı Şeria'da yerleşimci terörünün en ağır dönemi yaşanıyor. Kudüs'te Müslüman ve Hristiyanların kutsal mekanlara erişimi engelleniyor"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batı Şeria'da yerleşimci terörünün en ağır dönemi yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Batı Şeria'da yerleşimci terörünün en ağır dönemi yaşanıyor. Kudüs'te Müslüman ve Hristiyanların kutsal mekanlara erişimi engelleniyor"

Kaynak: AA
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