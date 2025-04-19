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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesini açacak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin açılışını yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin açılışını yapacak.

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açacağı, 61 bin 387 metrekare kapalı alanı bulunan hastanenin 400 yatak kapasiteli olduğu belirtildi.

Açıklamada, hastanede 54 poliklinik, ?8 ameliyathane ve? ?62 yoğun bakım ünitesinin yer aldığı kaydedildi.

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Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan - Güncel
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