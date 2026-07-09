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Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi temasları kapsamında Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir araya geldi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler eşlik etti" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
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