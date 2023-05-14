"Seçimi İstanbul'da takip edeceğim" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sabah saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda oylarını kullandı.

"İSTANBUL'DAN TAKİP EDECEĞİM"

Oy kullandıktan sonra konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Akşam sayımlardan sonra ülkemiz milletimiz için, Türk demokrasisi için hayırlısı ile bir geleceği niyaz ediyoruz. Bütün seçmenlerimizin akşam 17'ye kadar endişeye kapılmadan oylarını kullanmaları Türk demokrasisinin gücünü göstermesi anlamında çok önemli. Bütün sandık kurulu üyelerine başarılar diliyorum. Süreci İstanbul'dan takip edeceğim" dedi.

KÜLLİYE'YE GEÇTİ

Ancak İstanbul'da oyunu kullanan Erdoğan, saat 15.15'te Ankara'ya geldi. Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.